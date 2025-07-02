Призер Олимпиады Мунарбек Сейитбек уулу дебютирует на профессиональном ринге. Об этом сообщается в аккаунте boxingkyrgyzstan в Instagram.

Фото из архива. Мунарбек Сейитбек уулу за минуту до выхода на ринг на Олимпиаде в Париже

Дебют кыргызстанца состоится 20 июля на турнире в Бишкеке — на ринге Bishkek Arena пройдет профессиональный боксерский вечер дружбы, организатором которого выступит промоушен SAIKOU LUSH.

Отмечается, что соперником Мунарбека Сейитбек уулу стал Коннрад Серуенге (Уганда). На его счету девять побед и пять поражений.

Мунарбеку Сейитбек уулу 29 лет. Начал заниматься боксом в восьмилетнем возрасте. Окончил факультет физической культуры Ошского государственного университета.