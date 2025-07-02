Призер Олимпиады Мунарбек Сейитбек уулу дебютирует на профессиональном ринге. Об этом сообщается в аккаунте boxingkyrgyzstan в Instagram.
Дебют кыргызстанца состоится 20 июля на турнире в Бишкеке — на ринге Bishkek Arena пройдет профессиональный боксерский вечер дружбы, организатором которого выступит промоушен SAIKOU LUSH.
Отмечается, что соперником Мунарбека Сейитбек уулу стал Коннрад Серуенге (Уганда). На его счету девять побед и пять поражений.
Мунарбеку Сейитбек уулу 29 лет. Начал заниматься боксом в восьмилетнем возрасте. Окончил факультет физической культуры Ошского государственного университета.
На Олимпийских играх в Париже Мунарбек завоевал серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов, став первым в истории кыргызского бокса, кто получил медаль Игр.