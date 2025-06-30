Фото Жалалдина Абдувалиева. На чемпионате мира

Накануне в Понтеведре (Испания) кыргызстанец Жалалдин Абдувалиев стал чемпионом мира по паратриатлону. Об этом в соцсетях сообщили в Кыргызской федерации незрячих.

Жалалдин Абдувалиев и гайд и спортсмен-лидер Николай Ведмедь заняли первое место в категории спортсменов с нарушением зрения (PTVI).

Дистанция включала плавание (3 километра), велогонку (120 километров) и бег (30 километров).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кыргызская Федерация Незрячих (@kfb_blind.kg)

В чемпионате приняли участие спортсмены из более чем 50 стран.

«Победа Жалалдина Абдувалиева — это победа всей страны. Мы гордимся тем, что в лице таких спортсменов Кыргызстан заявляет о себе на мировой спортивной арене, укрепляя авторитет и веру в возможности каждого», — написали в федерации.

Выступление сборной КР прошло под руководством главного тренера национальной команды по паратриатлону Андрея Ханадеева.

Отмечается, что Жалалдин Абдувалиев стал трехкратным чемпионом мира.