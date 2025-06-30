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Спорт

Отбор на Кубок Азии. Футболистки Кыргызстана уступили Индонезии

Накануне женская сборная Кыргызстана по футболу в рамках отборочного этапа Кубка Азии проиграла команде Индонезии. Об этом сообщается на сайте Азиатской футбольной конфедерации.

Наши футболистки уступили со счетом 0:1.

Отметим, сборная КР попала в группу D с командами Индонезии, Китайского Тайбэя и Пакистана.

2 июля кыргызстанки сыграют с соперницами из Китайского Тайбэя, а 5 июля — из Пакистана.

Отметим, отборочный этап Кубка Азии проходит 29 июня — 6 июля в Джакарте (Индонезия). Во второй квалификационный этап выйдут победители восьми групп. Турнир пройдет 1-21 марта 2026 года в Австралии с участием 12 сборных.
Ссылка: https://24.kg/sport/334739/
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