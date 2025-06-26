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Спорт

Чемпионат Азии по вольной борьбе (U-17). У кыргызстанцев серебро и две бронзы

Во Вьетнаме завершается чемпионат Азии по вольной борьбе (U-17). Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Улукман Жекшенкулов (до 60 килограммов) в финале уступил Бакассылу Ассамбеку из Казахстана и стал серебряным призером.

В весовой категории до 51 килограмма бронзовую медаль завоевал Садыр Кайыпбеков. Его соперником стал Омар Ишак Якуб Муслех (Иордания). Кыргызстанец победил со счетом 12:0.

В весовой категории до 55 килограммов третьим стал Жакшылык Боробаев, победив Умара Рахимова из Таджикистана (10:0).

Ранее кыргызстанцы Арнур Нурсаидов (до 45 килограммов) и Довудбек Бакхадиров (до 48 килограммов) завоевали золотые медали.
Ссылка: https://24.kg/sport/334345/
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