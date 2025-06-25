Чемпионат Азии по вольной борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали три бронзы

Во Вьетнаме продолжается чемпионат Азии по вольной борьбе (U-17). Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Сегодня сборная Кыргызстана завоевала еще три бронзовые медали.

В схватках за третье место Меруэрт Октябрева (до 73 кг) была сильнее Улпан Ихсановой из Казахстана, Адисбек Алтынбеков (до 65 кг) — Абдумукита Набиева из Таджикистана, а Айбек Эралиев (до 71 кг) — Лайао Лю из Китая.

Напомним, ранее сегодня Руслан Асанов завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по вольной борьбе (U-17).

Завтра соревнования продолжатся.