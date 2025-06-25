12:00
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

В заплыве Oceanman в Греции принял участие единственный пловец из Кыргызстана

Пловец из Кыргызстана Нурлан Рашалиев успешно представил страну в заплыве всемирной серии по плаванию на открытой воде Oceanman, преодолев дистанцию 5 километров. Об этом 24.kg сообщила его семья.

Соревнования проходили с 20 по 22 июня в Греции. Мужчина стал единственным участником заплыва из КР и получил официальный статус пловца Oceanman.

В прошлом году Нурлан Рашалиев получил статус интерконтинентального пловца после участия в престижном межконтинентальном заплыве через Босфор. Это ежегодное соревнование по плаванию на открытой воде между Европой и Азией, которое проводится в Стамбуле и организуется Олимпийским комитетом Турции.

Справка 24.kg

Oceanman — это первая и крупнейшая серия международных соревнований по плаванию на открытой воде. Свое начало эти соревнования берут в 2015 году в Испании. С тех пор ежегодно старты проводятся в морях, озерах и океанах по всему миру на разных континентах. Один из заплывов серии Oceanman впервые прошел в 2022-м на Капчагайском водохранилище в Казахстане.
Ссылка: https://24.kg/sport/334052/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов выиграл золото студенческой лиги в США
Пловцы из Кыргызстана успешно выступили на чемпионате Азии среди школьников
Греческая кухня стала лучшей в мире в 2024 году по версии TasteAtlas
Кыргызстанец Денис Петрашов занял четвертое место на чемпионате мира по плаванию
Кыргызстанец занял второе место на чемпионате мира по вейкборду
Олимпиада-2024. Денис Петрашов рассказал о нехватке еды и «медленном» бассейне
Олимпиада-2024. Сегодня Денис Петрашов выступит на дистанции 200 метров брассом
Олимпиада-2024. Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов не прошел в полуфинал
Олимпиада-2024. Первым из Кыргызстана выступит пловец Денис Петрашов
Султан Жумабек уволился из милиции, чтобы воплотить мечту — переплыть Сон-Куль
Популярные новости
Спортсменка из&nbsp;Кыргызстана стала чемпионкой мира по&nbsp;художественной гимнастике Спортсменка из Кыргызстана стала чемпионкой мира по художественной гимнастике
Чемпионат Азии по&nbsp;вольной борьбе (U-23). Сборная Кыргызстана стала третьей Чемпионат Азии по вольной борьбе (U-23). Сборная Кыргызстана стала третьей
Кыргызстанец Мухаммад Абдуллаев стал чемпионом Азии по&nbsp;борьбе (U-23) Кыргызстанец Мухаммад Абдуллаев стал чемпионом Азии по борьбе (U-23)
Чемпионат Азии по&nbsp;борьбе (U-23). Женская сборная Кыргызстана в&nbsp;топ-5 Чемпионат Азии по борьбе (U-23). Женская сборная Кыргызстана в топ-5
Бизнес
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
Расписание FIFA CLUB WORLD&nbsp;CUP 2025&nbsp;&mdash; легендарные матчи только в&nbsp;O!TV Расписание FIFA CLUB WORLD CUP 2025 — легендарные матчи только в O!TV
Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в&nbsp;MBANK Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в MBANK
25 июня, среда
11:59
С 1 июля планируется повышение зарплаты сотрудникам МЧС Кыргызстана С 1 июля планируется повышение зарплаты сотрудникам МЧС...
11:57
В одном из районов Бишкека отключили подачу газа
11:55
В Кыргызстане заблокируют порносайты. Парламент принял законопроект
11:51
Президент Кыргызстана выделил 807 миллионов сомов на развитие Нарына
11:50
В заплыве Oceanman в Греции принял участие единственный пловец из Кыргызстана