В заплыве Oceanman в Греции принял участие единственный пловец из Кыргызстана

Пловец из Кыргызстана Нурлан Рашалиев успешно представил страну в заплыве всемирной серии по плаванию на открытой воде Oceanman, преодолев дистанцию 5 километров. Об этом 24.kg сообщила его семья.

Соревнования проходили с 20 по 22 июня в Греции. Мужчина стал единственным участником заплыва из КР и получил официальный статус пловца Oceanman.

Справка 24.kg Oceanman — это первая и крупнейшая серия международных соревнований по плаванию на открытой воде. Свое начало эти соревнования берут в 2015 году в Испании. С тех пор ежегодно старты проводятся в морях, озерах и океанах по всему миру на разных континентах. Один из заплывов серии Oceanman впервые прошел в 2022-м на Капчагайском водохранилище в Казахстане.

В прошлом году Нурлан Рашалиев получил статус интерконтинентального пловца после участия в престижном межконтинентальном заплыве через Босфор. Это ежегодное соревнование по плаванию на открытой воде между Европой и Азией, которое проводится в Стамбуле и организуется Олимпийским комитетом Турции.