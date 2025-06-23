Спортсменка из Кыргызстана стала чемпионкой мира по художественной гимнастике

Юная гимнастка Злата Аркатова завоевала первое место среди юниоров в упражнении с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии. Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации гимнастики.
Третье юниорское первенство мира по художественной гимнастике под эгидой FIG проходило с 18 по 22 июня в Софии.
В федерации отметили, что на пьедестале почета оказались страны, которые никогда прежде не выигрывали медали на юниорском чемпионате мира, включая Кыргызстан.
Золото завоевала Злата Аркатова из КР, а серебро — Фарида Бахнас из Египта. Оба государства впервые выиграли медали на этих соревнованиях.