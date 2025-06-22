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Спорт

Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай досрочно победил Тофика Мусаева на турнире UFC

Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай досрочно победил азербайджанца Тофика Мусаева на турнире UFC. Противостояние спортсменов в промежуточном весе прошло в рамках основного карда первого в истории турнира UFC в Азербайджане.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился уже в первом. На стартовой минуте бой перешел в партер, где наш соотечественник занял доминирующую позицию. Всего за этот отрезок он успешно выполнил три тейкдауна.

Под конец раунда Мыктыбек Оролбай смог провести результативный болевой прием на руку, после чего Тофик Мусаев сдался.

Теперь в активе кыргызстанца две победы при одном поражении в UFC. Всего за карьеру 27-летний спортсмен выиграл 14 боев и уступил в двух, еще один поединок завершился вничью.

В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в августе 2018 года. В сильнейшую организацию мира пришел в ноябре 2023-го.
Ссылка: https://24.kg/sport/333661/
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