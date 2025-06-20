23:44
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

Александр Крестинин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Барс»

Александр Крестинин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Барс» (Каракол). Об этом сообщается на странице ФК в Instagram.

«От всего сердца — спасибо. За веру. За труд. За страсть. За эмоции. За все, что вы сделали для нас и для клуба», — говорится в сообщении.

Отметим, после 12 туров чемпионата Кыргызстана среди команд Премьер-лиги «Барс» занимает третье место с 26 очками — 8 побед, по две ничьи и поражений.

Напомним, Александр Крестинин возглавил клуб из Каракола с первых дней его существования — перед началом текущего сезона. Ранее он был главным тренером сборной Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/333591/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана стала обладателем Гран-при фестиваля «Арт-футбол 2025»
Турнир CAFA. Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) заняла второе место
Лига вызова Азии по футболу. Стали известны соперники команд из Кыргызстана
Шавкат Мирзиеев подарил автомобили футболистам и тренерам сборной Узбекистана
Пользователи Сети просят найти милиционера и поощрить его за помощь инвалиду
В Лиге вызова Азиатской футбольной конфедерации примут участие два клуба из КР
Невероятная развязка в Бишкеке: Кыргызстан вырвал ничью у ОАЭ
Отбор на чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана сыграла вничью с ОАЭ
Матч Кыргызстан — ОАЭ: кто фаворит
Футбольный матч Кыргызстан — ОАЭ. Центральные улицы Бишкека перекроют для авто
Популярные новости
Кыргызстанец Нурманбет Раймалы уулу стал чемпионом Азии по&nbsp;борьбе Кыргызстанец Нурманбет Раймалы уулу стал чемпионом Азии по борьбе
Турнир CAFA. Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу (U-20) заняла второе место Турнир CAFA. Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) заняла второе место
Чемпионат Азии по&nbsp;борьбе (U-23). У&nbsp;кыргызстанцев в&nbsp;первый день семь медалей Чемпионат Азии по борьбе (U-23). У кыргызстанцев в первый день семь медалей
Чемпионат Азии по&nbsp;греко-римской борьбе (U-23). Сборная КР&nbsp;заняла второе место Чемпионат Азии по греко-римской борьбе (U-23). Сборная КР заняла второе место
Бизнес
В&nbsp;Центральной Азии появился первый суперкомпьютер В Центральной Азии появился первый суперкомпьютер
ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;20&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; ОСАГО с кешбэком до 20 процентов — быстро и удобно в «Мой О!»
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
KFC Night Run&nbsp;&mdash; 2025: тысячи бегунов и&nbsp;незабываемая атмосфера вечерней столицы KFC Night Run — 2025: тысячи бегунов и незабываемая атмосфера вечерней столицы
20 июня, пятница
23:41
Meta разработает «умные» очки с ИИ в сотрудничестве с Prada Meta разработает «умные» очки с ИИ в сотрудничестве с P...
23:06
Джонни Депп в образе Джека Воробья посетил детей в больнице Мадрида
22:44
Александр Крестинин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Барс»
22:23
Ремонт иссык-кульской кольцевой. Дорожники игнорируют уведомления Минприроды
22:00
Бишкекская милиция. Все телефоны, куда можно позвонить в экстренной ситуации