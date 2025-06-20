Александр Крестинин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Барс»

Александр Крестинин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Барс» (Каракол). Об этом сообщается на странице ФК в Instagram.

«От всего сердца — спасибо. За веру. За труд. За страсть. За эмоции. За все, что вы сделали для нас и для клуба», — говорится в сообщении.

Отметим, после 12 туров чемпионата Кыргызстана среди команд Премьер-лиги «Барс» занимает третье место с 26 очками — 8 побед, по две ничьи и поражений.

Напомним, Александр Крестинин возглавил клуб из Каракола с первых дней его существования — перед началом текущего сезона. Ранее он был главным тренером сборной Кыргызстана.