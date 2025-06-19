Борцы Нурболот Бердикулов и Кайыргул Шаршебаева выиграли серебро чемпионата Азии

Спортсмены из Кыргызстана завоевали медали молодежного чемпионата Азии по борьбе во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 55 килограммов в греко-римском стиле Нурболот Бердикулов победил представителей Китая и Узбекистана. В финале он уступил борцу из Казахстана.

В весовой категории до 76 килограммов Кайыргул Шаршебаева в первом раунде проиграла спортсменке из Индии, но затем победила соперниц из Казахстана и Монголии. В итоге кыргызстанка стала второй.

Еще одна спортсменка из КР Гульнура Таштанбекова завоевала бронзовую медаль. В весовой категории до 68 килограммов она победила спортсменку из Казахстана, но затем проиграла соперницам из КНР и Индии. В схватке за третье место кыргызстанка оказалась сильнее спортсменки из Узбекистана со счетом 8:0.

Напомним, ранее Асан Жанышов выиграл молодежный чемпионат Азии по греко-римской борьбе, а серебро взяла Арууке Кадырбек кызы.