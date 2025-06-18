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Спорт

Сборная Кыргызстана стала обладателем Гран-при фестиваля «Арт-футбол 2025»

Сборная Кыргызстана стала обладателем Гран-при фестиваля «Арт-футбол 2025». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, в Москве завершился юбилейный, десятый по счету, международный футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2025». Это событие объединило артистов, актеров и звезд шоу-бизнеса из 16 стран. Участники соревновались не только в спортивном мастерстве, но и в творчестве, демонстрируя перед жюри концертные программы.

Для команды из Кыргызстана это уже третий фестиваль. В этом году сборная завоевала главный музыкальный приз — Гран-при за лучшую концертную программу. Кроме того, жюри единогласно присудило золотую медаль в номинации «Лучший певец» всей сборной.

На футбольном поле страну представлял в том числе Абиль Байгазиев, признанный лучшим нападающим турнира.

Кыргызстан на «Арт-футболе» представили певцы Адиль Чекилов, Игорь Воронцов, Александр Волкодав, Оскар Султаналиев, Тынай Алыбаев, Петр Спицын, Жаныбек Онолбаев, Данияр Долотбаков, Мурат Дербишалиев, Темирлан Магзимов, Марлен Алибеков; пианист Нурсултан Сейсембаев; актеры Максатбек уулу Арсен, Абиль Байгазиев, Аскар Качкынбаев, Абдусалам уулу Амантур; телеведущий Алмаз Раимжанов, режиссер Бакирдин Борукеев, дирижер Бексултан Маматкулов, а также экс-футболисты Айбек Бокоев и Владислав Волков.
Ссылка: https://24.kg/sport/333113/
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