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Спорт

В Бишкеке Садыр Жапаров принял участие в открытии спорткомплекса «Алга»

В Бишкеке 13 июня с участием президента Садыра Жапарова прошло открытие спорткомплекса «Алга» после реконструкции. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Футбольный стадион общей площадью территории 7,4 гектара рассчитан на 3 тысячи мест. В комплексе предусмотрены два тренировочных поля и спортивные площадки, трехэтажная гостиница на 142 места и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Спортивный комплекс «Алга» был построен в 1954 году и в советское время считался одним из важнейших спортивных объектов столицы. В течение многих лет он служил основной тренировочной и соревновательной базой как для юных, так и для профессиональных спортсменов.

Садыр Жапаров поздравил всех граждан с открытием спортивного комплекса. Президент добавил, что стадион построен по стандартам FIFA-4, а сам комплекс отвечает всем международным стандартам.

После начался первый матч на этом стадионе между командами «Алга» и «Барс».
Ссылка: https://24.kg/sport/332686/
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