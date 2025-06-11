Невероятная развязка в Бишкеке: Кыргызстан вырвал ничью у ОАЭ

Эту игру болельщики запомнят надолго. Вчера вечером сборная Кыргызстана провела один из самых драматичных матчей в своей истории, сыграв вничью — 1:1 с фаворитом группы — Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

Главный герой вечера — Кай Мерк. Его гол на 96-й минуте стал не просто спасением — он стал криком сердца всей сборной и десятков тысяч болельщиков, которые гнали команду вперед.

Стадион заполнился задолго до стартового свистка. Люди приходили с семьями, в национальной символике, с плакатами и флагами. Кто-то молился, кто-то пел гимн вместе с командой, кто-то сжимал кулаки в тишине.

Сборная ОАЭ контролировала мяч, и казалось, что шансов на спасение все меньше. Когда гости открыли счет, над трибунами повисло напряжение. Но команда не сдалась, и весь стадион тоже.

На шестой добавленной минуте — уже в отчаянной атаке — мяч отскочил к Каю Мерку, и тот точно пробил в нижний угол. Мгновение — и тишина сменилась оглушительным ревом. Люди прыгали, плакали, обнимались с незнакомцами. Эмоции захлестнули даже тех, кто обычно сдержан.

Среди болельщиков был и Камчыбек Ташиев, глава Кыргызского футбольного союза. Он следил за игрой с трибун и, по словам очевидцев, искренне радовался вместе с народом.

«Это был не просто матч. Это был характер, это была вера. И это была победа духа», — сказал один из болельщиков, выходя со стадиона.