20:06
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

Сборная Кыргызстана готовится к чемпионату мира по горному туризму

С 18 по 22 июня в живописном ущелье Чункурчак впервые в истории независимого Кыргызстана пройдет чемпионат мира по спортивному туризму на горных дистанциях. Об этом сообщил президент Федерации спортивного туризма Владимир Агафонов.

По его данным, спортсмены активно готовятся к соревнованиям, чтобы достойно представить страну на международной арене.

«Этот турнир станет знаковым событием не только для отечественного спортивного туризма, но и для всего Кыргызстана как страны с богатыми горными традициями. Участие в чемпионате — отличная возможность продемонстрировать миру красоту и потенциал наших гор для туризма, а также силу и мастерство наших спортсменов», — отметил Владимир Агафонов.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие сильнейшие команды из разных стран, что сделает соревнования яркими, зрелищными и напряженными.
Ссылка: https://24.kg/sport/332199/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Жогорку Кенеша предлагает взимать с туристов плату за горные восхождения
Из-за смога в микрорайоне «Асанбай» Бишкека не видно гор
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
Горная вершина на Иссык-Куле получит название Пик ООН. ЖК одобрил законопроект
На СОР29 презентовали туристический потенциал Кыргызстана
Присоединиться к Декларации по изменению климата, горам и ледникам призывает КР
С 1998 года Кыргызстан инициировал 13 резолюций ООН по развитию горных регионов
Походы в горы и восхождения на пики. Ответы на топ-10 вопросов по безопасности
Ежегодная акция «Чистые горы» стартовала в Кыргызстане, Казахстане и России
В ущелье Адыгене волонтеры нашли заблудившихся туристов из России
Популярные новости
Двух футболистов выгнали из&nbsp;сборной ОАЭ накануне матча с&nbsp;командой Кыргызстана Двух футболистов выгнали из сборной ОАЭ накануне матча с командой Кыргызстана
Отбор на&nbsp;чемпионат мира по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана сыграла вничью с&nbsp;КНДР Отбор на чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана сыграла вничью с КНДР
Камчыбек Ташиев подарил борцу Орозобеку Токтомамбетову Chevrolet Cobalt Камчыбек Ташиев подарил борцу Орозобеку Токтомамбетову Chevrolet Cobalt
Узбекистан впервые в&nbsp;истории завоевал путевку на&nbsp;чемпионат мира по&nbsp;футболу Узбекистан впервые в истории завоевал путевку на чемпионат мира по футболу
Бизнес
Стадион, футбол и&nbsp;Wi-Fi: болей за&nbsp;НАШИХ с&nbsp;MEGA Стадион, футбол и Wi-Fi: болей за НАШИХ с MEGA
Как Бишкек встречал лето в&nbsp;Chill Zone Beeline Как Бишкек встречал лето в Chill Zone Beeline
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
10 июня, вторник
20:01
Роман «Потоп» Султана Раева перевели на итальянский язык Роман «Потоп» Султана Раева перевели на итальянский язы...
19:49
В Бишкеке прошел чемпионат по регби среди мужчин
19:24
Сборная Кыргызстана готовится к чемпионату мира по горному туризму
19:11
HBO объявил еще несколько актеров на роли в новом сериале о Гарри Поттере
18:58
Акция «Твой Эко Заряд». В мэрии Бишкека подвели итоги