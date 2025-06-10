Сборная Кыргызстана готовится к чемпионату мира по горному туризму

С 18 по 22 июня в живописном ущелье Чункурчак впервые в истории независимого Кыргызстана пройдет чемпионат мира по спортивному туризму на горных дистанциях. Об этом сообщил президент Федерации спортивного туризма Владимир Агафонов.

По его данным, спортсмены активно готовятся к соревнованиям, чтобы достойно представить страну на международной арене.

«Этот турнир станет знаковым событием не только для отечественного спортивного туризма, но и для всего Кыргызстана как страны с богатыми горными традициями. Участие в чемпионате — отличная возможность продемонстрировать миру красоту и потенциал наших гор для туризма, а также силу и мастерство наших спортсменов», — отметил Владимир Агафонов.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие сильнейшие команды из разных стран, что сделает соревнования яркими, зрелищными и напряженными.