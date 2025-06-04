Сборная КР по рукопашному бою завоевала медали на чемпионате мира в Турции

Сборная Кыргызстана по рукопашному бою завоевала призовые места на чемпионате мира, который прошел в турецком городе Бурсе. Об этом в соцсетях сообщает Госагентство физкультуры и спорта.

По его данным, кыргызстанцы завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Серебряную медаль в весовой категории до 73 килограммов выиграл Кундузбек Турсунбеков. Бронзовыми призерами стали Нурсултан Көккөзов (до 80 килограммов) и Азат Жумабаев (до 85 килограммов).

Фото Госагентства физкультуры и спорта

Сборная выступала под руководством главного тренера Таласа Токорова и тренера Аманбека Кыдыралиева.