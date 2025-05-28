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Спорт

Юные кыргызстанцы заняли призовые места на шахматном онлайн-турнире

27 мая в Душанбе (Таджикистан) на международной платформе ChessArena.com прошел онлайн-шахматный турнир «Кубок дружбы», объединивший юных шахматистов из Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщают организаторы.

В турнире приняли участие 139 детей в возрасте до 16 лет. Участники соревновались в пяти возрастных категориях: до 8, 10, 12, 14 и 16 лет, где определены 15 победителей — 9 из Кыргызстана и 6 из Таджикистана.

Турнир прошел в формате швейцарской системы на платформе ChessArena.com, официально признанной Международной шахматной федерацией (FIDE).

Соревнования прошли при поддержке ChessArena, IT-компании DiGi, а также шахматных федераций Кыргызстана и Таджикистана

В планах организаторов — расширение географии и проведение серии подобных соревнований для детей из Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/330746/
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