10:11
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

Где заняться утренней пробежкой в Бишкеке: 10 живописных парков и улиц

Бишкек — город, где легко вести активный образ жизни. Если вы живете здесь или просто заехали в гости и не хотите прерывать тренировки, то эта подборка для вас. «2ГИС — Бишкек» собрал лучшие места для бега в столице и рядом с ней — от живописных парков до дорожек на оживленных улицах.

1
Парк имени Ататюрка

Огромный парк на юге города с множеством деревьев, аллей и широких дорожек. Отличный выбор для продолжительных пробежек и тренировок на свежем воздухе.

из интернета
Фото из интернета. Парк имени Ататюрка

2
Парк Победы имени Даира Асанова

В этом парке есть круговая трасса длиной около 1,5 километра, удобные аллеи и ухоженная территория. Отличное место для тренировок, где можно увидеть впечатляющий высокий монумент Воинской Доблести и другие памятники.

3
Национальный парк «Ала-Арча»

Отличное место для тех, кто любит бег по пересеченной местности, горы и загородную природу. Здесь есть тропы с разным уровнем сложности. Не забывайте, что бег в горах требует подготовки и специальной экипировки.

из интернета
Фото из интернета. Национальный парк «Ала-Арча»

4
Парк «Адинай»

Современный и ухоженный парк с резиновым покрытием дорожек и воркаут-зоной. Освещение и благоустройство делают его удобным даже вечером.

5
Карагачевая роща

Тенистая, зеленая, старая роща — одно из самых уютных мест для бега в Бишкеке. Здесь меньше шума и суеты по сравнению с центральными парками, так что место подходит для легкого восстановления. Благодаря раскидистым деревьям здесь много тени, что особенно ценно в жаркие дни.

из интернета
Фото из интернета. Карагачевая роща

6
Ботанический сад имени Энвера Гареева

Зеленый рай для тех, кто любит бегать на природе. Здесь много грунтовых тропинок, минимум людей и максимум кислорода. В Ботаническом саду особенно красиво весной и осенью.

7
Бульвар Молодой Гвардии

Историческое атмосферное место в центре столицы. Идеален для городского бега: путь проходит вдоль красивого тенистого бульвара со скульптурами.

8
Южная магистраль

Широкий тротуар, хорошее освещение, безопасность. Подходит для длительных пробежек и подготовки к соревнованиям. Однако лучше избегать часов пик из-за автомобильных выхлопов.

мэрии
Фото мэрии. Южная магистраль

9
Улица Байтика Баатыра

Недавно обновленная улица с идеальным тротуаром, велодорожками и зелеными зонами. Подходит для бега, скандинавской ходьбы, катания на велосипедах или самокатах.

10
Село Байтик

Село в 15-20 минутах езды от Бишкека в сторону гор — отличное место для утренних и вечерних пробежек с красивыми видами. Здесь недавно обновили тротуар вдоль главной дороги, и теперь он радует ровным асфальтом.

из интернета
Фото из интернета. Село Байтик

Ссылка: https://24.kg/sport/330642/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Не бедные граждане. Мэрия Бишкека продолжает борьбу со стихийными торговцами
Канатную дорогу в Бишкеке планируют построить до 2028 года
Две медали выиграли кыргызстанцы на международном турнире по легкой атлетике
В Бишкеке у 30 тысяч абонентов улучшится теплоснабжение
В Бишкеке готовятся к запуску горячей воды
В Минпросвещения передумали: дополнительных мест в школах Бишкека пока нет
С 1 июня лифтеры в Бишкеке работать не будут
Увольнение лифтеров в Бишкеке. Главную причину сыр-бора назвал чиновник
Почти 1,5 миллиона человек будет проживать в Бишкеке к 2028 году
Чтобы не лежали в коридорах. Как идет стройка новых корпусов больниц в Бишкеке
Популярные новости
Турнир по&nbsp;борьбе в&nbsp;Монголии. Кыргызстанцы завоевали шесть медалей в&nbsp;первый день Турнир по борьбе в Монголии. Кыргызстанцы завоевали шесть медалей в первый день
Вторая попытка завершилась победой. Еще одна кыргызстанка покорила Эверест Вторая попытка завершилась победой. Еще одна кыргызстанка покорила Эверест
Чиновники Кыргызстана выходят на&nbsp;арену киберспорта Чиновники Кыргызстана выходят на арену киберспорта
На&nbsp;озере Сон-Куль пройдет международный конный проект Gallops-2025 На озере Сон-Куль пройдет международный конный проект Gallops-2025
Бизнес
Теперь в&nbsp;приложении BakAi мгновенные международные переводы по&nbsp;системе Visa Теперь в приложении BakAi мгновенные международные переводы по системе Visa
Манты из&nbsp;Кыргызстана покоряют Америку Манты из Кыргызстана покоряют Америку
Что нельзя писать при переводе с&nbsp;карты на&nbsp;карту: предупреждает Octobank Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
MEGA подключилась к&nbsp;будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025 MEGA подключилась к будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025
31 мая, суббота
10:00
Где заняться утренней пробежкой в Бишкеке: 10 живописных парков и улиц Где заняться утренней пробежкой в Бишкеке: 10 живописны...
09:50
Торговая война. Дональд Трамп удвоит пошлины на импорт стали — до 50 процентов
09:45
Чемпионат CAFA U-17. Футболисты из Кыргызстана заняли четвертое место
09:34
Более 1,3 тысячи автомобилей выпустил завод Tulpar Motors в Бишкеке
09:15
Илон Маск появился на пресс-конференции с синяком под глазом
30 мая, пятница
23:56
Садыр Жапаров завершил свой визит в Казахстан
23:39
Подборку лучших смартфонов мая назвали эксперты
23:05
Верховный суд США разрешил Трампу лишить 500 тысяч мигрантов легального статуса