Где заняться утренней пробежкой в Бишкеке: 10 живописных парков и улиц

Бишкек — город, где легко вести активный образ жизни. Если вы живете здесь или просто заехали в гости и не хотите прерывать тренировки, то эта подборка для вас. «2ГИС — Бишкек» собрал лучшие места для бега в столице и рядом с ней — от живописных парков до дорожек на оживленных улицах.
Огромный парк на юге города с множеством деревьев, аллей и широких дорожек. Отличный выбор для продолжительных пробежек и тренировок на свежем воздухе.
В этом парке есть круговая трасса длиной около 1,5 километра, удобные аллеи и ухоженная территория. Отличное место для тренировок, где можно увидеть впечатляющий высокий монумент Воинской Доблести и другие памятники.
Отличное место для тех, кто любит бег по пересеченной местности, горы и загородную природу. Здесь есть тропы с разным уровнем сложности. Не забывайте, что бег в горах требует подготовки и специальной экипировки.
Современный и ухоженный парк с резиновым покрытием дорожек и воркаут-зоной. Освещение и благоустройство делают его удобным даже вечером.
Тенистая, зеленая, старая роща — одно из самых уютных мест для бега в Бишкеке. Здесь меньше шума и суеты по сравнению с центральными парками, так что место подходит для легкого восстановления. Благодаря раскидистым деревьям здесь много тени, что особенно ценно в жаркие дни.
Зеленый рай для тех, кто любит бегать на природе. Здесь много грунтовых тропинок, минимум людей и максимум кислорода. В Ботаническом саду особенно красиво весной и осенью.
Историческое атмосферное место в центре столицы. Идеален для городского бега: путь проходит вдоль красивого тенистого бульвара со скульптурами.
Широкий тротуар, хорошее освещение, безопасность. Подходит для длительных пробежек и подготовки к соревнованиям. Однако лучше избегать часов пик из-за автомобильных выхлопов.
Недавно обновленная улица с идеальным тротуаром, велодорожками и зелеными зонами. Подходит для бега, скандинавской ходьбы, катания на велосипедах или самокатах.
Село в 15-20 минутах езды от Бишкека в сторону гор — отличное место для утренних и вечерних пробежек с красивыми видами. Здесь недавно обновили тротуар вдоль главной дороги, и теперь он радует ровным асфальтом.