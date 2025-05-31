Где заняться утренней пробежкой в Бишкеке: 10 живописных парков и улиц

Бишкек — город, где легко вести активный образ жизни. Если вы живете здесь или просто заехали в гости и не хотите прерывать тренировки, то эта подборка для вас. «2ГИС — Бишкек» собрал лучшие места для бега в столице и рядом с ней — от живописных парков до дорожек на оживленных улицах.

1 Парк имени Ататюрка

Огромный парк на юге города с множеством деревьев, аллей и широких дорожек. Отличный выбор для продолжительных пробежек и тренировок на свежем воздухе.

Фото из интернета. Парк имени Ататюрка

2 Парк Победы имени Даира Асанова

В этом парке есть круговая трасса длиной около 1,5 километра, удобные аллеи и ухоженная территория. Отличное место для тренировок, где можно увидеть впечатляющий высокий монумент Воинской Доблести и другие памятники.

3 Национальный парк «Ала-Арча»

Отличное место для тех, кто любит бег по пересеченной местности, горы и загородную природу. Здесь есть тропы с разным уровнем сложности. Не забывайте, что бег в горах требует подготовки и специальной экипировки.

Фото из интернета. Национальный парк «Ала-Арча»

4 Парк «Адинай»

Современный и ухоженный парк с резиновым покрытием дорожек и воркаут-зоной. Освещение и благоустройство делают его удобным даже вечером.

5 Карагачевая роща

Тенистая, зеленая, старая роща — одно из самых уютных мест для бега в Бишкеке. Здесь меньше шума и суеты по сравнению с центральными парками, так что место подходит для легкого восстановления. Благодаря раскидистым деревьям здесь много тени, что особенно ценно в жаркие дни.

Фото из интернета. Карагачевая роща

6 Ботанический сад имени Энвера Гареева

Зеленый рай для тех, кто любит бегать на природе. Здесь много грунтовых тропинок, минимум людей и максимум кислорода. В Ботаническом саду особенно красиво весной и осенью.

7 Бульвар Молодой Гвардии

Историческое атмосферное место в центре столицы. Идеален для городского бега: путь проходит вдоль красивого тенистого бульвара со скульптурами.

8 Южная магистраль

Широкий тротуар, хорошее освещение, безопасность. Подходит для длительных пробежек и подготовки к соревнованиям. Однако лучше избегать часов пик из-за автомобильных выхлопов.

Фото мэрии. Южная магистраль

9 Улица Байтика Баатыра

Недавно обновленная улица с идеальным тротуаром, велодорожками и зелеными зонами. Подходит для бега, скандинавской ходьбы, катания на велосипедах или самокатах.

10 Село Байтик

Село в 15-20 минутах езды от Бишкека в сторону гор — отличное место для утренних и вечерних пробежек с красивыми видами. Здесь недавно обновили тротуар вдоль главной дороги, и теперь он радует ровным асфальтом.