Две медали выиграли кыргызстанцы на международном турнире по легкой атлетике

Кыргызстанцы выиграли две серебряные медали на международных соревнованиях по легкой атлетике UNG Meeting, которые прошли в Ташкенте. Об этом сообщила мэрия Бишкека.

По ее данным, организатором турнира выступила Азиатская федерация легкой атлетики. Турнир вошел в серию World Athletics Continental Tour уровня Bronze и стал этапом подготовки спортсменов к Чемпионату Азии.

Как отмечается, серебряные медали получили:

Тимур Исаков — прыжки в длину (мужчины);

Руслан Литовский — бег на 400 метров (мужчины).

Чемпионат Азии по легкой атлетике пройдет с 27 по 31 мая 2025 года в городе Куми (Южная Корея).