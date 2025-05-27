Чиновники Кыргызстана выходят на арену киберспорта

В Кыргызстане впервые пройдет кибертурнир Gov.Games между государственными организациями. Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения «Кызмат».

Отмечается, что Gov.Games станет уникальной площадкой, где сотрудники госорганов смогут продемонстрировать командную работу и стратегическое мышление в популярных киберспортивных дисциплинах — Dota 2 и Counter-Strike 2 (CS2).

Призовой фонд турнира составляет $20 тысяч. Победителей ждут современные гаджеты, техника и другие ценные призы.

Каждая команда будет состоять из пяти участников. Один госорган может заявить максимум две команды — по одной на каждую дисциплину. Участвовать смогут только сотрудники IT-направлений после внутреннего отбора и официальной регистрации. Заявки принимаются с 26 мая по 2 июня.

Онлайн-этап стартует 3 июня, а финальные матчи состоятся 14 июня в Бишкеке в инновационном пространстве IT Hub TechnoPark.

Организаторы обещают трансляции матчей в прямом эфире на YouTube.