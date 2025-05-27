13:21
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

Чиновники Кыргызстана выходят на арену киберспорта

В Кыргызстане впервые пройдет кибертурнир Gov.Games между государственными организациями. Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения «Кызмат».

Отмечается, что Gov.Games станет уникальной площадкой, где сотрудники госорганов смогут продемонстрировать командную работу и стратегическое мышление в популярных киберспортивных дисциплинах — Dota 2 и Counter-Strike 2 (CS2).

Призовой фонд турнира составляет $20 тысяч. Победителей ждут современные гаджеты, техника и другие ценные призы.

Каждая команда будет состоять из пяти участников. Один госорган может заявить максимум две команды — по одной на каждую дисциплину. Участвовать смогут только сотрудники IT-направлений после внутреннего отбора и официальной регистрации. Заявки принимаются с 26 мая по 2 июня.

Онлайн-этап стартует 3 июня, а финальные матчи состоятся 14 июня в Бишкеке в инновационном пространстве IT Hub TechnoPark.

Организаторы обещают трансляции матчей в прямом эфире на YouTube.
Ссылка: https://24.kg/sport/330488/
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
Госучреждение «Кызмат» заменит «Инфоком» в проекте «Безопасный город»
Сменить Ф.И.О. теперь можно онлайн через приложение «Түндүк»
Комнаты отдыха, душевые, намазкана. У ГУ «Кызмат» новое здание
Справка об отсутствии брака за 200 сомов. Ответ госучреждения «Кызмат»
При Управлении делами президента создается госучреждение «Кызмат»
Кыргызстанда кызмат көрсөтүү тармагында өсүү улантууда
Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилди
Кыргызстандык киберспортчлар эл аралык турнирде жеңишке жетти
Кыргызстанские киберспортсмены победили в Демонстрационных азиатских играх
В Китае пройдут Азиатские игры по киберспорту. Кыргызстан тоже участвует
Популярные новости
Чемпионат CAFA U-17. Футболисты из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;группе с&nbsp;Ираном и&nbsp;Узбекистаном Чемпионат CAFA U-17. Футболисты из Кыргызстана в группе с Ираном и Узбекистаном
Стадион в&nbsp;Караколе. Первыми на&nbsp;новой арене сыграли команды &laquo;Барс&raquo; и&nbsp;&laquo;ОшМУ&raquo; Стадион в Караколе. Первыми на новой арене сыграли команды «Барс» и «ОшМУ»
Мырзакир Кошалиев и&nbsp;Омар Ливаза&nbsp;&mdash; чемпионы Азии по&nbsp;боксу U-22. Итоги сборной&nbsp;КР Мырзакир Кошалиев и Омар Ливаза — чемпионы Азии по боксу U-22. Итоги сборной КР
Сборная России может стать участником розыгрыша Кубка наций CAFA в&nbsp;2027 году Сборная России может стать участником розыгрыша Кубка наций CAFA в 2027 году
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; презентовал маркетплейс ElPost «Элдик Банк» презентовал маркетплейс ElPost
Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у&nbsp;детей Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у детей
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
27 мая, вторник
13:11
В Джалал-Абадской области ведутся поиски 64-летней женщины В Джалал-Абадской области ведутся поиски 64-летней женщ...
13:10
Горожане жалуются на шум из-за стройки нового здания Нацбанка в ночное время
12:54
Пожар в детсаду в Джалал-Абаде. Эвакуированы 32 ребенка
12:45
Чиновники Кыргызстана выходят на арену киберспорта
12:31
Кыргызстан перенимает опыт реформы образования Литвы