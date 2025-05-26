Параспортсмены из Кыргызстана впервые выступят на турнире по теннису

Параспортсмены из Кыргызстана впервые выступят на международном турнире по теннису. Об этом 24.kg сообщил участник турнира Аскар Турдугулов.

С 31 мая по 7 июня в Астане (Казахстан) пройдет первый в Центральной Азии международный турнир серии ITF Futures по теннису на колясках.

Впервые в истории в нем примут участие спортсмены из КР Аскар Турдугулов (Оскар Райс) и Света Эсенказиева. Это станет их дебютом.

Как отмечают спортсмены, это не только честь для них, но и ответственность — возможность заявить о себе и продемонстрировать, что люди с инвалидностью могут успешно выступать на мировом уровне, вдохновляя других своим примером.

В турнире примут участие параспортсмены из 11 стран, включая США, Японию, Австралию, Францию, Южную Корею, Индию и Казахстан. Среди заявленных — семь спортсменов, входящих в первую сотню мирового рейтинга, что подтверждает высокий уровень предстоящих матчей.

Аскар Турдугулов и Света Эсенказиева выражают искреннюю благодарность тренеру, теннисному клубу, а также спонсорам поездки. «Это не просто про спорт. Это про веру в перемены, инклюзию и равные возможности. Мы готовы бороться, учиться и представлять нашу республику с гордостью», — поделились они.