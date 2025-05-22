В городе Коломбо (Шри-Ланка) завершился чемпионат Азии среди спортсменов 2007-2008 годов рождения по боксу. Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР в соцсетях.
Сборная Кыргызстана завоевала 14 медалей.
Чемпионом Азии стал Азирет Автандилов (86 кг).
Серебряные медали завоевали Даниил Булавкин (57 кг), Мухаммед Алимбеков (63,5 кг), Арваз Ахмади (71 кг), Каримжан Именходжаев (свыше 92 кг), Аделя Асылбек кызы (60 кг) и Зарина Асанова (75 кг).
Бронзовые награды выиграли Ясур Таалайбек уулу, Умар Орусбаев, Эрлан Эргешов, Али Барктабасов, Елизаветта Лунеева, Элиза Максатова и Айпери Адылбекова.