В городе Коломбо (Шри-Ланка) завершился чемпионат Азии среди спортсменов 2007-2008 годов рождения по боксу. Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР в соцсетях.

Сборная Кыргызстана завоевала 14 медалей.



Чемпионом Азии стал ⁠Азирет Автандилов (86 кг).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kyrgyz Republic Boxing Federation (@boxingkyrgyzstan)

Серебряные медали завоевали Даниил Булавкин (57 кг), ⁠Мухаммед Алимбеков (63,5 кг), ⁠Арваз Ахмади (71 кг), ⁠Каримжан Именходжаев (свыше 92 кг), Аделя Асылбек кызы (60 кг) и Зарина Асанова (75 кг).

Бронзовые награды выиграли Ясур Таалайбек уулу, Умар ⁠Орусбаев, Эрлан ⁠Эргешов, Али ⁠Барктабасов, Елизаветта Лунеева, Элиза Максатова и Айпери Адылбекова.