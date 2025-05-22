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Спорт

Азирет Автандилов — чемпион Азии по боксу среди юношей. Итог сборной Кыргызстана

В городе Коломбо (Шри-Ланка) завершился чемпионат Азии среди спортсменов 2007-2008 годов рождения по боксу. Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР в соцсетях.

Сборная Кыргызстана завоевала 14 медалей.

Чемпионом Азии стал ⁠Азирет Автандилов (86 кг).

Серебряные медали завоевали Даниил Булавкин (57 кг), ⁠Мухаммед Алимбеков (63,5 кг), ⁠Арваз Ахмади (71 кг), ⁠Каримжан Именходжаев (свыше 92 кг), Аделя Асылбек кызы (60 кг) и Зарина Асанова (75 кг). 

Бронзовые награды выиграли Ясур Таалайбек уулу, Умар ⁠Орусбаев, Эрлан ⁠Эргешов, Али ⁠Барктабасов, Елизаветта Лунеева, Элиза Максатова и Айпери Адылбекова.
Ссылка: https://24.kg/sport/330072/
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