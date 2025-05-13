Пара-армрестлеры из Кыргызстана взяли 11 золотых медалей на турнире в Индии

Сборная Кыргызстана по пара-армрестлингу завоевала 22 призовых места на чемпионате Азии в Индии. Об этом сообщили на странице в Instagram Государственного агентства физической культуры и спорта.
Спортсмены выиграли 11 золотых медалей, 3 серебряных и 8 бронзовых.
Список победителей по весовым категориям:
- Медер Тыныстанов — 70 кг (1 золото);
- Света Эсенказиева — 65 кг (2 золота);
- Айгул Муталипова — 65 кг (4 золота);
- Арыстан Базаркулов — 90 кг (1 золото, 1 бронза);
- Нуртилек Касым уулу — 55 кг (2 бронзы);
- Билал Калыков — 65 кг (1 золото, 2 бронзы);
- Болот Жолборс уулу — 80 кг (1 серебро, 1 бронза);
- Бекбосун Токтосун уулу — 70 кг (2 золота);
- Эрлан Камчыбек уулу — 60 кг (1 серебро, 1 бронза);
- Евгений Нурматов — +100 кг (1 серебро, 1 бронза);
Их обладателями стали:
- Адемир Жусупов — 55 кг;
- Залкар Нурланов — 75 кг;
- Иса Тимуров (саб-юниоры) — 55 кг;
- Усман Кубанычбеков (саб-юниоры) — 70 кг;
- Асема Маликова — 55 кг;
- Алтынай Омурбекова — 45 кг;
- Байтур Абжалбеков — 65 кг;
- Нурмухамед Сатымкулов — 60 кг.