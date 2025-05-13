Пара-армрестлеры из Кыргызстана взяли 11 золотых медалей на турнире в Индии

Сборная Кыргызстана по пара-армрестлингу завоевала 22 призовых места на чемпионате Азии в Индии. Об этом сообщили на странице в Instagram Государственного агентства физической культуры и спорта.

Спортсмены выиграли 11 золотых медалей, 3 серебряных и 8 бронзовых.

Список победителей по весовым категориям:

Медер Тыныстанов — 70 кг (1 золото);

Света Эсенказиева — 65 кг (2 золота);

Айгул Муталипова — 65 кг (4 золота);

Арыстан Базаркулов — 90 кг (1 золото, 1 бронза);

Нуртилек Касым уулу — 55 кг (2 бронзы);

Билал Калыков — 65 кг (1 золото, 2 бронзы);

Болот Жолборс уулу — 80 кг (1 серебро, 1 бронза);

Бекбосун Токтосун уулу — 70 кг (2 золота);

Эрлан Камчыбек уулу — 60 кг (1 серебро, 1 бронза);

Евгений Нурматов — +100 кг (1 серебро, 1 бронза);

Спортсмены сборной КР по армрестлингу КР также завоевали 26 медалей, среди которых — 8 золотых.

Их обладателями стали: