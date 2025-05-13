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Спорт

Пара-армрестлеры из Кыргызстана взяли 11 золотых медалей на турнире в Индии

Сборная Кыргызстана по пара-армрестлингу завоевала 22 призовых места на чемпионате Азии в Индии. Об этом сообщили на странице в Instagram Государственного агентства физической культуры и спорта.

Спортсмены выиграли 11 золотых медалей, 3 серебряных и 8 бронзовых.

Список победителей по весовым категориям:

  • Медер Тыныстанов — 70 кг (1 золото);
  • Света Эсенказиева — 65 кг (2 золота);
  • Айгул Муталипова — 65 кг (4 золота);
  • Арыстан Базаркулов — 90 кг (1 золото, 1 бронза);
  • Нуртилек Касым уулу — 55 кг (2 бронзы);
  • Билал Калыков — 65 кг (1 золото, 2 бронзы);
  • Болот Жолборс уулу — 80 кг (1 серебро, 1 бронза);
  • Бекбосун Токтосун уулу — 70 кг (2 золота);
  • Эрлан Камчыбек уулу — 60 кг (1 серебро, 1 бронза);
  • Евгений Нурматов — +100 кг (1 серебро, 1 бронза);

Спортсмены сборной КР по армрестлингу КР также завоевали 26 медалей, среди которых — 8 золотых.

Их обладателями стали:

  • Адемир Жусупов — 55 кг;
  • Залкар Нурланов — 75 кг;
  • Иса Тимуров (саб-юниоры) — 55 кг;
  • Усман Кубанычбеков (саб-юниоры) — 70 кг;
  • Асема Маликова — 55 кг;
  • Алтынай Омурбекова — 45 кг;
  • Байтур Абжалбеков — 65 кг;
  • Нурмухамед Сатымкулов — 60 кг.
Ссылка: https://24.kg/sport/328738/
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