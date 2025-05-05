Чемпион Азии по вольной борьбе и участник трех Олимпийских игр Айаал Лазарев 4 мая дебютировал в смешанных единоборствах. Бой прошел в рамках турнира HFC. Об этом сообщает сайт «Спорт Якутии».

Фото с сайта «Спорт Якутии». Кыргызстанец Айаал Лазарев дебютировал в ММА техническим нокаутом

Противником якутского спортсмена стал Майк Моралес, которого наш соотечественник победил всего за 13 секунд.

В сообщении отмечается, что поединок начался с мощного правого прямого, отправившего соперника на настил. Айаал Лазарев мгновенно развил атаку и добил Майка Моралеса серией ударов, после чего судья остановил бой.

«Айаал провел красивый оверхенд, а повалив соперника провел несколько мощнейших ударов... Теперь профессиональный рекорд у начинающего бойца 1-0», — указано в сообщении.

Напомним, в августе 2024 года борец вольного стиля Айаал Лазарев завершил спортивную карьеру. Объявил он об этом после схватки за третье место на Олимпиаде в Париже.