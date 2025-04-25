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Спорт

В Майлуу-Суу прошел первый этап чемпионата Кыргызстана по мотоспорту

В Майлуу-Суу Джалал-Абадской области состоялся первый этап чемпионата Кыргызстана по мотоспорту Enduro. Соревнования прошли на горных ландшафтах Кельмен-Сай и Хан-Тоо. Об этом 24.kg сообщили в оргкомитете.

В заездах приняли участие спортсмены и любители экстремального мотоциклетного спорта из Бишкека, Чуйской, Иссык-Кульской и Баткенской областей.

По словам организаторов, мероприятие прошло на высоком уровне. Поддержку в его проведении оказала мэрия Майлуу-Суу.

«Мы стремимся развивать мотоспорт не только в столице, но и в регионах. Майлуу-Суу — идеальное место для соревнований: сложный рельеф, потрясающая природа и активная поддержка со стороны местных властей», — отметили в оргкомитете.

Enduro — это один из самых сложных и зрелищных видов мотоспорта. Суть соревнований — прохождение протяженного маршрута по пересеченной местности: крутые склоны, леса, овраги, водные преграды и каменистые тропы. В отличие от классических мотогонок, трасса здесь — это реальный ландшафт, и гонка требует от участника не только скорости, но и технической подготовки, устойчивости, способности к навигации и даже элементарного выживания.

Нередко спортсмены чинят мотоциклы прямо на маршруте, преодолевая не только трассу, но и себя.

Соревнования в Майлуу-Суу стали первым этапом республиканской серии, которая пройдет в течение всего 2025 года. Планируется провести несколько заездов в различных регионах страны, а финал чемпионата намечен на осень.
Ссылка: https://24.kg/sport/327373/
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