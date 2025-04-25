Танцоры из Кыргызстана взяли золото на международном турнире в России

Танцоры из Кыргызстана завоевали золото на международном турнире по спортивным бальным танцам в России. Об этом сообщил глава Федерации танцевального спорта КР Сергей Титунин.

Международные и всероссийские соревнования прошли в Новом Уренгое с 19 по 20 апреля с участием спортсменов из Кыргызстана, России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других азиатских стран.

Организатором турнира выступила Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР).

В категории «Юниоры-2» латиноамериканской программы до В класса танцевальная пара Алихан Бердиев и Вероника Соломонова заняли 1-е место из 12 пар. В финале категории «Юниоры 2+1. Латина» (Открытый класс) категории они заняли 4-е место из 30 пар, а в двух следующих финалах международных соревнований — 6-е место в категориях «Юноши и девушки (14–15 лет). Латина» и «Юниоры-2. Стандарт (до B класса)».







Танцевальная пара Андрей Гусев и Румия Камалидинова заняли 9-е место из 27 в категории «Молодежь+Взрослые. Латина (до А класса)».