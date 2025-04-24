Самый длинный ультрамарафон в мире пройдет в Кыргызстане вокруг Иссык-Куля. Об этом сообщают организаторы.

Уточняется, что с 5 по 10 мая состоится первый международный шестидневный ультрамарафон Issyk Kul Six-Day Challenge — 450 километров вокруг озера.

Старт и финиш запланированы в каньоне Сказка. Маршрут пройдет через заповедник Ак-Булун, скалы Джети-Огуза и другие ключевые точки.

Забег официально признан самым длинным ультрамарафоном в мире. Участие в нем примут спортсмены из США, Европы и СНГ. Каждого бегуна оснастят GPS-трекером — за ходом гонки можно будет следить онлайн на сайте.

«Иссык-Куль был местом силы многих великих марафонцев, включая олимпийскую чемпионку Валентину Егорову и бронзового медалиста Олимпийских игр Сатымкула Джуманазарова, и мы в Running Expert ездим сюда годами для подготовки как к марафонам, так и к ультра-. «Работающая» высота, мягкая погода и привычная для европейцев пища — все это делает тренировки здесь не только эффективными, но и вдохновляющими.

Но мы всегда задумывались: а возможно ли пробежать вокруг целого озера? В итоге мои спортсмены сегодня готовы к такому челленджу. Надеюсь, вы тоже достаточно отважны, чтобы выйти на старт самого длинного, шестиэтапного забега в мире», — сказал директор соревнований Алекс Головин.