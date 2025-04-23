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Спорт

Чемпионат мира по бильярду проходит в Кыргызстане. Инициатор — Шаирбек Ташиев

В Джалал-Абаде состоялось торжественное открытие чемпионата мира по бильярду. В церемонии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша во главе с заместителем торага Нурланбеком Азыгалиевым. Об этом сообщает пресс-служба парламента. 

В турнире принимают участие более 80 игроков из более чем 20 стран.

В своем выступлении Нурланбек Азыгалиев отметил, что это спортивное мероприятие стало площадкой для укрепления дружбы, демонстрации профессионализма, дисциплины и точности.

«В последнее время растет популярность бильярда среди кыргызстанцев. У нас много спортсменов, которые успешно выступают на международных соревнованиях. Наши соотечественники Дастан Лепшаков, Азиз Мадаминов, Канат Сыдыков прославляют кыргызский бильярд на мировых соревнованиях», — сказал он.

Заместитель спикера подчеркнул, что бильярд — интеллектуальный вид спорта, требующий терпения и стратегического мышления.

«Каждый точный удар — это результат большой подготовки, опыта и таланта. Поэтому пусть турнир сопровождается яркими эмоциями, а победит сильнейший», — добавил он.

Инициатор проведения чемпионата — депутат Шаирбек Ташиев пожелал удачи участникам и подчеркнул важность того, что столь значимое спортивное событие проходит в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/sport/327124/
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