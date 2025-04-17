Каратисты из Кыргызстана взяли бронзу на соревнованиях в Испании

Спортсмены из Кыргызстана завоевали бронзу на соревнованиях по каратэ-до WKF в Испании. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Турнир прошел в Гвадалахаре с участием более 3 тысяч спортсменов из 80 стран мира.

От специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Олимп» на турнире выступили три спортсмена, двое из которых завоевали бронзовые медали: Матвей Явгет в категории 14-15 лет (до 70 килограммов) и Илья Кобелев в категории 16-17 лет (свыше 76 килограммов).

Оба каратиста провели по семь боев, из которых в шести одержали победу, продемонстрировав высокий уровень подготовки и волю к победе.

По результатам соревнований Матвей Явгет занимает 9-е место в мировом рейтинге в своей возрастной категории, а Илья Кобелев — 11-е.

Главной целью турнира стали выявление сильнейших юных каратистов, повышение уровня их спортивного мастерства, а также возможность заработать важные рейтинговые очки для отбора на юношеские Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Дакаре (Сенегал).