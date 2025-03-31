Кыргызстанцы заняли призовые места в велогонке в Казахстане

Спортсмены из Кыргызстана выступили на велогонке с раздельными стартом ITT Road Race, которая прошла 30 марта в Алматинской области. Об этом сообщает Федерация велоспорта в соцсетях.

По ее данным, лучшие результаты показали:

1-е место — Кирилл Сафронов (юниоры, 16-18 лет) и Мухаммед Али Маткаримов (мужчины, 18-34 года);

2-е место — София Бабунова (женщины, 18-34 года) и Шахрух Маткаримов (юниоры, 16-18 лет);

3-е место — Алимина Чалова (женщины, 18-34 года).

В гонке ITT Road Race приняли участие более 90 участников из Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Канады.