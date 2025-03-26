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Спорт

Общий призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу составит $1 миллиард

Общий призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу — 2025 составит $1 миллиард, победитель турнира может заработать до $125 миллионов. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля в США. В нем впервые сыграют 32 команды.

За каждую победу на групповой стадии клуб получит $2 миллиона, за ничью — $1 миллион, за выход в 1/8 финала — $7,5 миллиона, в четвертьфинал — $13,125 миллиона, в полуфинал — $21 миллион. Финалисту достанется еще $30 миллионов, чемпиону — $40 миллионов.

Кроме того, каждому клубу достанутся различные суммы просто за участие в турнире. Команды из Европы получат от $12,81 миллиона до $38,19 миллиона (сумма определяется рейтингом, основанным на спортивных и коммерческих критериях), из Южной Америки — $15,21 миллиона, из Северной Америки, Азии и Африки — по $9,55 миллиона, из Океании — по $3,58 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/sport/324042/
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