Национальная сборная Кыргызстана впервые в истории одержала победу над действующим чемпионом Азии — сборной Катара. Матч, прошедший 26 марта на центральном стадионе Бишкека, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Как это было — в фоторепортаже.

Первый гол в концовке тайма забил капитан нашей сборной Валерий Кичин. После перерыва катарцы сравняли счет. Позже Александр Мищенко точным ударом вновь вывел «Ак шумкар» вперед, а Алимардон Шукуров поставил точку в матче.

Посетил матч и президент Садыр Жапаров.

Победа позволила кыргызстанской сборной сохранить шансы на выход в следующий этап отбора на чемпионат мира 2026 года. Сейчас команда занимает пятое место в группе с шестью очками.