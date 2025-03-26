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Спорт

Эмоции победы: как сборная Кыргызстана обыграла Катар — фоторепортаж

Национальная сборная Кыргызстана впервые в истории одержала победу над действующим чемпионом Азии — сборной Катара. Матч, прошедший 26 марта на центральном стадионе Бишкека, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Как это было — в фоторепортаже.

Первый гол в концовке тайма забил капитан нашей сборной Валерий Кичин. После перерыва катарцы сравняли счет. Позже Александр Мищенко точным ударом вновь вывел «Ак шумкар» вперед, а Алимардон Шукуров поставил точку в матче. 


Посетил матч и президент Садыр Жапаров.


Победа позволила кыргызстанской сборной сохранить шансы на выход в следующий этап отбора на чемпионат мира 2026 года. Сейчас команда занимает пятое место в группе с шестью очками.
Ссылка: https://24.kg/sport/323923/
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