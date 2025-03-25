11:38
USD 86.69
EUR 94.00
RUB 1.03
Спорт

Кыргызстан — Катар. Три тысячи милиционеров будут нести службу во время матча

Во время футбольного матча между сборными Кыргызстана и Катара общественный порядок будут обеспечивать 3 тысячи сотрудников милиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Напомним, сегодня, 25 марта, на стадионе имени Долона Омурзакова состоится матч третьего раунда отборочного этапа чемпионата мира 2026 года по футболу между командами КР и Катара. Игра начнется в 19.45.

С 12.00 до 20.00 перекроют для движения авто отрезок улицы Тоголока Молдо от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.

ГУВД столицы просит всех болельщиков с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и прибыть на матч за два часа в целях исключения очередей и своевременного прохода на стадион. Запрещается пронос на территорию стадиона стеклянной и пластиковой тары и пиротехнических изделий.
Ссылка: https://24.kg/sport/323795/
просмотров: 466
Версия для печати
Материалы по теме
«Кыргызстан — Катар» футбол беттеши. 3 миң милиция кызматкери нөөмөттө болот
Камчыбек Ташиев посетил Великобританию
Кыргызстан готовится к футбольному матчу с Катаром
Качырып ийбе! Бүгүн Кыргызстан менен Катар курама командалары беттешет
«Кыргызстан — Катар» футбол беттеши. Бишкектин кайсы көчөлөрү жабылат?
Футбольный матч Кыргызстан — Катар 25 марта. Какие улицы Бишкека перекроют
Бүгүн Бишкекте «Ак шумкарлар» Катар курама командасы менен беттешет
Юношеская сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде России
Дүйнө чемпиондугуна тандоо. «Ак шумкарлар» Өзбекстанга утулуп калды
Отбор на чемпионат мира. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану
Популярные новости
Абсолютный чемпион мира по&nbsp;боксу Дмитрий Бивол прибыл в&nbsp;Кыргызстан Абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол прибыл в Кыргызстан
Отбор на&nbsp;чемпионат мира. Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу проиграла Узбекистану Отбор на чемпионат мира. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану
Юношеская сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу проиграла команде России Юношеская сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде России
Скончалась легенда мирового бокса Джордж Форман Скончалась легенда мирового бокса Джордж Форман
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
MEGA провела экскурсию для школьников в&nbsp;свой офис на&nbsp;весенних каникулах MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
Акция: получи 1&nbsp;литр Coca-Cola Classic в&nbsp;подарок Акция: получи 1 литр Coca-Cola Classic в подарок
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
25 марта, вторник
11:35
USAGM согласилось вернуть часть гранта «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» USAGM согласилось вернуть часть гранта «Радио Свободная...
11:26
В Кыргызстане строятся пять муниципальных рынков крупного рогатого скота
11:24
В Бишкеке возле РУВД упавшие дерево и столб перекрыли дорогу
11:22
Иностранец задержан по подозрению в незаконном изготовлении виз для въезда в КР
11:20
В Кыргызстане нет единого реестра орфанных заболеваний