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Спорт

Кыргызстан готовится к футбольному матчу с Катаром

Национальная сборная страны по футболу ведет активную подготовку к предстоящему домашнему матчу против сборной Катара. Главный тренер команды Максим Лисицын и капитан Валерий Кичин поделились своими комментариями о состоянии команды и настрое на игру. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз на своей странице в Facebook.

Как отметил Максим Лисицын, матч в Ташкенте против Узбекистана стал серьезным испытанием для команды, особенно учитывая то, что большую часть игры кыргызстанцы провели вдесятером.

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«Как вы знаете, мы провели сложный в физическом плане матч в Ташкенте против сборной Узбекистана. Ребятам большую часть матча пришлось играть в меньшинстве. В связи с этим основной задачей тренерского штаба сейчас является восстановление физических кондиций игроков. Поэтому у нас продолжаются мероприятия по приведению команды в наилучшее возможное состояние. У нас еще есть время, и я надеюсь, что мы успеем подготовиться к матчу, и ребята подойдут к игре в хорошем состоянии», — заявил он.

Главный тренер также выразил надежду на поддержку болельщиков и помощь родных стен в предстоящей игре. «Надеюсь, что наши родные стены помогут также нам и болельщики придадут игрокам дополнительную мотивацию», — сказал он.

Капитан команды Валерий Кичин подтвердил слова тренера о процессе восстановления. «Восстановление проходит более-менее оптимально, уже чувствуем себя лучше. Надеюсь, к матчу будем полностью готовы», — сообщил он.

Сегодня, 25 марта, на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке состоится матч третьего раунда отборочного этапа чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Кыргызстана и Катара.
Ссылка: https://24.kg/sport/323790/
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