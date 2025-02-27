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Спорт

Кыргызстанские борцы завоевали серебро и две бронзы турнира в Албании

Фото UWW. Тайырбек Жумашбек уулу (слева) и Билал Шарип уулу (второй справа) на подиуме

В Тиране накануне, 26 февраля, начался рейтинговый турнир по спортивной борьбе. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В турнире по вольной борьбе Кыргызстан представили десять спортсменов.

Тайырбек Жумашбек уулу (до 65 килограммов) вышел в финал, где его соперником стал Рахман Муса Амузад Халили из Ирана. Кыргызстанец уступил со счетом 1:5.

Алмаз Сманбеков (до 57 килограммов) в схватке с Мереем Базарбаевым оказался сильнее (3:2) и завоевал бронзовую медаль.

Билал Шарип уулу (до 65 килограммов) в 1/4 финала уступил Тайырбеку Жумашбек уулу, но имел возможность получить награду в утешительном турнире. В решающей встрече он оказался сильнее японца (3:1) и завоевал бронзу.
Ссылка: https://24.kg/sport/321210/
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