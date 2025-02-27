Кыргызстанские борцы завоевали серебро и две бронзы турнира в Албании

В Тиране накануне, 26 февраля, начался рейтинговый турнир по спортивной борьбе. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.
В турнире по вольной борьбе Кыргызстан представили десять спортсменов.
Тайырбек Жумашбек уулу (до 65 килограммов) вышел в финал, где его соперником стал Рахман Муса Амузад Халили из Ирана. Кыргызстанец уступил со счетом 1:5.
Алмаз Сманбеков (до 57 килограммов) в схватке с Мереем Базарбаевым оказался сильнее (3:2) и завоевал бронзовую медаль.
Билал Шарип уулу (до 65 килограммов) в 1/4 финала уступил Тайырбеку Жумашбек уулу, но имел возможность получить награду в утешительном турнире. В решающей встрече он оказался сильнее японца (3:1) и завоевал бронзу.