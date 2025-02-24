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Спорт

Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан подали заявку на проведение Кубка Азии

Кыргызский футбольный союз (КФС) совместно с футбольными ассоциациями Узбекистана и Таджикистана направил в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) предварительную заявку на проведение Кубка Азии по футболу в 2031 году.

КФС
Фото КФС

«На данном этапе в АФК подана предварительная заявка, а информация о стадионах, которые примут матчи турнира, будет предоставлена АФК позже», — сообщает КФС.

Перед подачей заявки представители футбольных федераций трех стран провели переговоры, обсудив детали возможного проведения турнира. Полный процесс отбора займет несколько этапов, а окончательное решение о стране – хозяйке чемпионата будет принято АФК в 2026 году.

Совместное проведение главного футбольного турнира континента с другими странами Центральной Азии станет для нас большой честью. Это укрепит дружеские связи с соседними государствами и повысит международный имидж Кыргызстана.

президент КФС Камчыбек Ташиев. 

Согласно требованиям конфедерации, стадион для финального матча и церемонии открытия должен вмещать не менее 50 тысяч зрителей.

«Строящиеся футбольные объекты в нашей стране позволяют проводить континентальные турниры подобного уровня. Согласно требованиям АФК, стадион, принимающий финальный матч и церемонию открытия Кубка Азии, должен вмещать не менее 50 тысяч зрителей. Отметим, что строящийся стадион «Бишкек-Арена» будет рассчитан на 51 тысячу зрителей», — говорится в сообщении КФС. 

Кроме заявки Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, желание принять Кубок Азии – 2031 на данный момент выразили еще Кувейт, Индонезия и ОАЭ.

Хозяева турнира автоматически получают путевку на участие в Кубке Азии.

Отметим, в июле 2024 года сообщалось, что Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан планируют подать совместную заявку на проведение Кубка Азии по футболу. Известный футбольный эксперт Алишер Никимбаев тогда рассказывал, что неформальное одобрение от Азиатской футбольной конфедерации уже получено.
Ссылка: https://24.kg/sport/320946/
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