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Спорт

Кыргызстанки завоевали золото и серебро турнира по борьбе в Беларуси

В Минске (Беларусь) завершился международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Об этом сообщает сайт karate.ru.

В весовой категории до 68 килограммов Нурзат Нуртаева в финале оказалась сильнее Виктории Радьковой из Беларуси. У кыргызстанки золото.

В весовой категории до 72 килограммов еще одна представительница КР Кайыргул Шаршебаева стала второй, уступив в решающей схватке Жамиле Бакбергеновой из Казахстана. У Кайыргул Шаршебаевой серебряная медаль.
Ссылка: https://24.kg/sport/320211/
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