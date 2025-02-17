Кыргызстанки завоевали золото и серебро турнира по борьбе в Беларуси

В Минске (Беларусь) завершился международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Об этом сообщает сайт karate.ru.

В весовой категории до 68 килограммов Нурзат Нуртаева в финале оказалась сильнее Виктории Радьковой из Беларуси. У кыргызстанки золото.

В весовой категории до 72 килограммов еще одна представительница КР Кайыргул Шаршебаева стала второй, уступив в решающей схватке Жамиле Бакбергеновой из Казахстана. У Кайыргул Шаршебаевой серебряная медаль.