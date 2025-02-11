Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею крупно проиграла корейцам в четвертьфинале

Сборная Кыргызстана по хоккею уступила команде Республики Корея в четвертьфинале Азиатских игр в Китае. Трансляцию можно было посмотреть на сайте соревнований.

Кыргызстанцы проиграли со счетом 0:20.

Фото из трансляции. Статистика матча

Наша команда завершила свое выступление на Азиаде.

Отметим, сборная КР заняла первое место в группе В с 8 очками, затем обыграла соперников из Гонконга.

Напомним, в КНР 7-14 февраля проходят IX зимние Азиатские игры. Сборная Кыргызстана представлена в состязаниях по биатлону, лыжам, фигурному катанию, хоккею и керлингу.