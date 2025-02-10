Азиада. Кыргызстанцы в топ-10 в турнире по керлингу среди смешанных пар

На Азиатских играх в Китае завершился турнир по керлингу среди смешанных пар. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Исхак Абыкеев и Керемет Асанбаева заняли итоговое девятое место.

Золотую медаль завоевали спортсмены из Японии. Вторыми стали представители Республики Корея, третьими — КНР.

Напомним, команда КР не смогла выйти из группы с одной победой и четырьмя проигрышами.

Сегодня наша сборная продолжит борьбу за медали в турнире среди мужских пар. В первом туре спортсмены уступили Республике Корея (1:15).

В Китае 7-14 февраля проходят IX зимние Азиатские игры. Сборная Кыргызстана представлена в состязаниях по биатлону, лыжам, фигурному катанию, хоккею и керлингу.