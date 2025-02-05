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Спорт

Азиада. У сборной Кыргызстана по керлингу пока одна победа и два проигрыша

Сборная Кыргызстана по керлингу провела три встречи на зимних Азиатских играх в КНР. Об этом сообщается на сайте Игр.

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В групповом этапе турнира смешанных пар Исхак Абыкеев и Керемет Асанбаева победили Катар (8:6), но уступили Китаю (3:8) и Филиппинам (2:10).

Завтра, 6 февраля, сборная КР проведет еще два матча против команд из Казахстана и Кореи.

Напомним, в КНР 7-14 февраля пройдут IX зимние Азиатские игры. Сборная Кыргызстана будет представлена в состязаниях по биатлону, горнолыжному спорту, фигурному катанию, хоккею и керлингу.
Ссылка: https://24.kg/sport/319007/
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