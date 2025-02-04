Азиада. С кем сыграет сборная Кыргызстана по керлингу

Сборная Кыргызстана по керлингу выступит на зимней Азиаде в смешанном и мужском парных разрядах. Расписание можно посмотреть на сайте Игр.

КР в турнире смешанных пар сыграет в группе В.

4 февраля:

Катар — Кыргызстан;

Кыргызстан — Филиппины;

5 февраля:

Кыргызстан — Китай;

6 февраля:

Казахстан — Кыргызстан;

Республика Корея — Кыргызстан.

В мужском турнире наша команда сыграет в группе А.

9 февраля:

Республика Корея — Кыргызстан;

10 февраля:

Филиппины — Кыргызстан;

11 февраля:

китайский Тайбэй — Кыргызстан;

12 февраля:

Кыргызстан — Казахстан.

Напомним, в КНР 7-14 февраля пройдут IX зимние Азиатские игры. Сборная КР будет представлена в состязаниях по биатлону, горнолыжному спорту, фигурному катанию, хоккею и керлингу.