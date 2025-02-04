Азиада. С кем сыграет сборная Кыргызстана по керлингу

Сборная Кыргызстана по керлингу выступит на зимней Азиаде в смешанном и мужском парных разрядах. Расписание можно посмотреть на сайте Игр.
КР в турнире смешанных пар сыграет в группе В.
4 февраля:
- Катар — Кыргызстан;
- Кыргызстан — Филиппины;
5 февраля:
- Кыргызстан — Китай;
6 февраля:
- Казахстан — Кыргызстан;
- Республика Корея — Кыргызстан.
В мужском турнире наша команда сыграет в группе А.
9 февраля:
- Республика Корея — Кыргызстан;
10 февраля:
- Филиппины — Кыргызстан;
11 февраля:
- китайский Тайбэй — Кыргызстан;
12 февраля:
- Кыргызстан — Казахстан.
Напомним, в КНР 7-14 февраля пройдут IX зимние Азиатские игры. Сборная КР будет представлена в состязаниях по биатлону, горнолыжному спорту, фигурному катанию, хоккею и керлингу.