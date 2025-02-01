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Спорт

Кыргызстан вошел в Ассоциацию стартов на длинные дистанции TAN

Организаторы пяти крупных забегов объявили о создании Turkic Alliance of Long Runs (TAN) — первой беговой ассоциации в регионе Центральной Азии и Кавказа. Об этом сообщили в оргкомитете полумарафона Bishkek Snow Leopard Run.

Как отмечается, финишеры серии марафонов в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане получат уникальную медаль и статус международного бегуна.

Новое партнерство символизирует объединение тюркских культур и развитие международного спортивного туризма. Ассоциация TAN выводит забеги региона на новый международный уровень. 

Первая региональная беговая серия предлагает участникам пройти пять забегов:

  • Baku Marathon (май, Баку, Азербайджан);
  • Bishkek Snow Leopard Run (21 сентября, Бишкек, Кыргызстан);
  • Almaty Marathon (28 сентября, Алматы, Казахстан);
  • Turkistan Marathon (26 октября, Туркестан, Казахстан);
  • Samarkand Marathon (ноябрь, Самарканд, Узбекистан).
Ссылка: https://24.kg/sport/318604/
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