Кыргызстан вошел в Ассоциацию стартов на длинные дистанции TAN

Организаторы пяти крупных забегов объявили о создании Turkic Alliance of Long Runs (TAN) — первой беговой ассоциации в регионе Центральной Азии и Кавказа. Об этом сообщили в оргкомитете полумарафона Bishkek Snow Leopard Run.
Как отмечается, финишеры серии марафонов в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане получат уникальную медаль и статус международного бегуна.
Новое партнерство символизирует объединение тюркских культур и развитие международного спортивного туризма. Ассоциация TAN выводит забеги региона на новый международный уровень.
Первая региональная беговая серия предлагает участникам пройти пять забегов:
- Baku Marathon (май, Баку, Азербайджан);
- Bishkek Snow Leopard Run (21 сентября, Бишкек, Кыргызстан);
- Almaty Marathon (28 сентября, Алматы, Казахстан);
- Turkistan Marathon (26 октября, Туркестан, Казахстан);
- Samarkand Marathon (ноябрь, Самарканд, Узбекистан).