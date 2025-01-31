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Спорт

Кыргызстанцы завоевали медали на турнире по горнолыжному спорту близ Бишкека

В горнолыжном комплексе «Кашкулак», в 30 километрах от Бишкека, проходят соревнования по горным лыжам. Об этом сообщается на сайте Международной лыжной федерации (FIS).

Медали в различных дисциплинах принесли в копилку сборной КР Александр Коробов (два золота, два серебра), Роман Нарчуганов (два золота и бронза) и Альбина Иванова (шесть бронзовых наград).

С 27 января по 1 февраля в Кыргызстане проходят турниры с участием сильнейших атлетов из Центральной Азии. По итогам спортсмены получат очки, которые необходимы для участия в международных соревнованиях.
Ссылка: https://24.kg/sport/318462/
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