Казахстанка Ангелина Лукас вошла в топ-25 самых красивых боксерш мира

Топ девушек из бокса составил портал Vringe. В рейтинг включили представительницу Казахстана Ангелину Лукас.

«Секс-дива Казахстана, которая вынудила мужскую часть страны позабыть о существовании Фирузы Шариповой. Только посмотрите на эту богиню гламура. Ангелина — трехкратная чемпионка Казахстана, победительница Кубка мира, призер престижных любительских турниров «Странджа» и «Кубок Босфора», — говорится в сообщении.

Ангелина Лукас — казахстанская профессиональная спортсменка-боксер в легком весе, мастер спорта международного класса, многократная чемпионка мира. Родилась 12 марта 1997 года в Таразе.

Обладательница титулов:

WBC international champion;

UBO international champion;

IBO World champion;

WBF World;

UBO World champion superfly.

Дебютировала в профессиональном боксе в 2021-м.