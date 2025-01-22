Лига чемпионов по футболу. Шесть клубов лишились шанса пройти в плей-офф

В ночь на 21 января сыграны первые матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Результаты можно посмотреть по ссылке.

В центральном матче тура испанская «Барселона» вырвала победу у португальской «Бенфики», уступая по ходу встречи два мяча. Итоговый счет — 5:4.

В других поединках «Аталанта» разгромила «Штурм» (5:0), «Ливерпуль» обыграл «Лилль» (2:1), а «Атлетико» — «Байер» (2:1), «Ювентус» и «Брюгге» не забили голов, а дортмундская «Боруссия» уступила «Болонье» (1:2).

Клубы «Штурм», «РБ Лейпциг», «Слован», «Янг Бойз», «Црвена Звезда» и «Болонья» за тур до конца общего этапа ЛЧ лишились шансов на выход в следующую стадию.

В этом году турнир проходит в новом формате. Главное изменение заключается в отказе от группового этапа в его привычной форме. С сезона-2024/2025 в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов, в стадию плей-офф пройдут 24 из них.

Финал состоится в Мюнхене 31 мая 2025 года.

Подробнее ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.