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Спорт

Лига чемпионов по футболу. Шесть клубов лишились шанса пройти в плей-офф

Фото УЕФА. Матч «Барселоны» и «Бенфики»

В ночь на 21 января сыграны первые матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Результаты можно посмотреть по ссылке.

В центральном матче тура испанская «Барселона» вырвала победу у португальской «Бенфики», уступая по ходу встречи два мяча. Итоговый счет — 5:4.

В других поединках «Аталанта» разгромила «Штурм» (5:0), «Ливерпуль» обыграл «Лилль» (2:1), а «Атлетико» — «Байер» (2:1), «Ювентус» и «Брюгге» не забили голов, а дортмундская «Боруссия» уступила «Болонье» (1:2).

Клубы «Штурм», «РБ Лейпциг», «Слован», «Янг Бойз», «Црвена Звезда» и «Болонья» за тур до конца общего этапа ЛЧ лишились шансов на выход в следующую стадию.

В этом году турнир проходит в новом формате. Главное изменение заключается в отказе от группового этапа в его привычной форме. С сезона-2024/2025 в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов, в стадию плей-офф пройдут 24 из них.

Финал состоится в Мюнхене 31 мая 2025 года.

Подробнее ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/317636/
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