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Спорт

Теннисисты из Кыргызстана завоевали медали турнира в Омане

Сборная Кыргызстана по большому теннису до 14 лет успешно выступает на международном турнире ITF ASIA 14 & UNDER DEVELOPMENT CHAMPIONSHIPS, который проходит в Омане 13-23 января. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР в соцсетях.

По ее информации, наши спортсмены под руководством тренера Нелли Буюкляновой принимают участие в региональном отборочном этапе турнира по Западной и Центральной Азии.

Саара Мызаева и Ева Гавшина из Кыргызстана заняли первое место в паре, обыграв в финальной встрече теннисисток из Ливана. Максим Ким и Бакай Асеинов заняли второе место в парном разряде.

Золотую медаль завоевала Саара Мызаева, а у Евы Гавшиной — серебро.

Третье место завоевал Бакай Асеинов, обыграв Максима Кима в трех сетах.
Ссылка: https://24.kg/sport/317133/
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