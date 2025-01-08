Шестнадцать судей из Кыргызстана вошли в список арбитров FIFA. Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала список судей для обслуживания международных матчей в 2025 году.

Уточняется, что в перечень международных арбитров из Кыргызстана включены 16 арбитров — шесть рефери FIFA, восемь ассистентов рефери FIFA и два рефери FIFA по футзалу: