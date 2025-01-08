Шестнадцать судей из Кыргызстана вошли в список арбитров FIFA. Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала список судей для обслуживания международных матчей в 2025 году.
Уточняется, что в перечень международных арбитров из Кыргызстана включены 16 арбитров — шесть рефери FIFA, восемь ассистентов рефери FIFA и два рефери FIFA по футзалу:
- Нурзатбек Абдыкадыров;
- Дайырбек Абдылдаев;
- Зайниддин Алимов;
- Вероника Бернацкая;
- Медербек Тайчиев;
- Санжар Жакыпбеков;
- Абдугани Абдукаримов;
- Нуралы Абдунабиев;
- Сергей Грищенко;
- Элдос Мурзабеков;
- Канат Мырсабеков;
- Элдияр Салыбаев;
- Исмаилжан Талипжанов;
- Рамина Цой;
- Талантбек Раимбердиев;
- Тимурбек Токтобаев.