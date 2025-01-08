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Спорт

Шестнадцать судей из Кыргызстана вошли в список арбитров FIFA

Шестнадцать судей из Кыргызстана вошли в список арбитров FIFA. Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала список судей для обслуживания международных матчей в 2025 году.

Уточняется, что в перечень международных арбитров из Кыргызстана включены 16 арбитров — шесть рефери FIFA, восемь ассистентов рефери FIFA и два рефери FIFA по футзалу:

  • Нурзатбек Абдыкадыров;
  • Дайырбек Абдылдаев;
  • Зайниддин Алимов;
  • Вероника Бернацкая;
  • Медербек Тайчиев;
  • Санжар Жакыпбеков;
  • Абдугани Абдукаримов;
  • Нуралы Абдунабиев;
  • Сергей Грищенко;
  • Элдос Мурзабеков;
  • Канат Мырсабеков;
  • Элдияр Салыбаев;
  • Исмаилжан Талипжанов;
  • Рамина Цой;
  • Талантбек Раимбердиев;
  • Тимурбек Токтобаев.
Ссылка: https://24.kg/sport/316195/
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