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Спорт

Национальный олимпийский комитет Кыргызстана возглавил Умбеталы Кыдыралиев

Национальный олимпийский комитет Кыргызстана возглавил Умбеталы Кыдыралиев. Решение принято на отчетно-выборной конференции НОК.

СМИ
Фото СМИ. Национальный олимпийский комитет Кыргызстана возглавил Умбеталы Кыдыралиев

По данным оргкомитета, Умбеталы Кыдыралиев был единственным претендентом на пост президента НОК. Ранее он был президентом Федерации бокса.

Садыр Мамытов, который возглавлял Олимпийский комитет страны, стал первым вице-президентом.

Напомним, Умбеталы Кыдыралиев был директором Государственного агентства по физической культуре и спорту, депутатом Жогорку Кенеша шестого созыва, председателем правления ОАО «Кыргызалтын».
Ссылка: https://24.kg/sport/315161/
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