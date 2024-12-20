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Спорт

Молодежная сборная Кыргызстана начнет подготовку к финальной стадии Кубка Азии

Молодежная сборная Кыргызстана по футболу U-20 под руководством нового главного тренера Сергия Пучкова начнет подготовку к финальной стадии Кубка Азии. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

КФС
Фото КФС

Напомним, что наша команда сыграет на континентальном турнире, который пройдет с 12 февраля по 1 марта в Шеньчжене (Китай). Сборная Кыргызстана находится в одной группе с командами Австралии, Китая и Катара.

В рамках первого этапа подготовки сборная КР проведет стартовый сбор на Иссык-Куле. В январе кыргызстанские футболисты проведут учебно-тренировочные сборы в Испании, где сыграют пять контрольных игр.

Затем команда отправится в Китай для проведения следующего этапа тренировок, а также подготовки и участия в турнире.
Ссылка: https://24.kg/sport/314919/
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