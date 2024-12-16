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Спорт

Уроженка Кыргызстана стала трехкратной чемпионкой Австрии по фигурному катанию

13-летняя уроженка Кыргызстана Элес Намазалиева стала трехкратной чемпионкой Австрии по фигурному катанию. Об этом сообщил ее отец Капар Намазалиев.

Уточняется, что она добилась успехов в группе Advanced Novice.

Advanced Novice в фигурном катании — это спортсмены, которые катают две программы: короткую (2 минуты 30 секунд) и произвольную (девочки — 3 минуты, мальчики — 3,5 минуты). Оценка за компоненты продвинутых новисов создается из четырех параметров — уровень катания, переходы, представление/исполнение программы и интерпретация.

Чемпионат проходил в городе Дорнбирн, Австрия.

Родители Элес — уроженцы Бишкека. Известно, что в 2003 году они уехали в Чехию, потом переехали в австрийский город Линц. Элес впервые встала на коньки в четыре года.

В 2022 году Элес Намазалиева также выиграла чемпионат Австрии по фигурному катанию.
Ссылка: https://24.kg/sport/314362/
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