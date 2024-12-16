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Спорт

Международный турнир по таэквондо в Бишкеке собрал спортсменов из четырех стран

С 13 по 15 декабря 2024 года в спортивном комплексе университета «Манас» прошел ежегодный международный турнир по таэквондо ITF. На мероприятии собрались около 500 участников из различных городов Кыргызстана, включая Бишкек, Талас, Балыкчи, Токмак, Кант и Шопоков, а также спортсмены из Узбекистана, Казахстана и Украины.

Турнир стал важным событием в спортивной жизни страны. Особое внимание в этом году уделили юным спортсменам, для которых участие в соревнованиях стало важным шагом к будущим победам.

Президент Национальной федерации по таэквондо ITF Кутманбек Мукашев рассказал 24.kg, что за пять лет существования турнира в нем участвовали более 2 тысяч спортсменов из 10 стран.

«Мы стремимся сделать турнир не только соревнованием, но и образовательной площадкой, способствующей развитию таэквондо ITF и укреплению международных связей», — подчеркнул он.

Завершением спортивного года для федерации станет республиканская аттестация, которая подведет итоги достижений спортсменов и откроет новые перспективы.
Ссылка: https://24.kg/sport/314343/
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